Sky-DAZN, ecco i costi dei pacchetti per vedere la Serie A 2018-2019 in tv e streaming

Sky-DAZN, come vedere la serie A 2018-2019? Ecco le informazioni su tutti i pacchetti disponibili

Sky-DAZN, ecco i costi dei pacchetti per guardare la Serie A 2018-2019 in tv e streaming

Nella giornata di ieri la Lega Calcio ha reso noto il Calendario degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate di Serie A, con Sky e DAZN che a loro volta hanno pubblicato il palinsesto delle partite che saranno trasmesse: il debutto della Juventus di Cristiano Ronaldo sarà visibile su Sky Sport, così come l’esordio di Milan e Roma. Per quanto riguarda la prima di Napoli e Inter, invece, gli appassionati di calcio potranno seguire il debutto delle squadre di Ancelotti e Spalletti su DAZN. In uno scenario del genere, con gli utenti che dovranno necessariamente sottoscrivere almeno due abbonamenti per vedere tutta la serie A, proviamo a chiarirvi le idee sui pacchetti disponibili per chi vuole vedere la Serie A su Sky e Dazn.

La piattaforma satellitare di Murdoch ha ufficializzato le tariffe dei ticket per la visione delle partite di Serie A e Serie B acquistate da DAZN. Gli abbonati a Sky avranno la possibilità di accedere al servizio ad un prezzo scontato. Sky, inoltre, ha fatto sapere che pagherà lei stessa la differenza tra la sua offerta e i prezzi di listino. Vediamo nel dettaglio i diversi pacchetti:

Ticket 1 mese – Tutti i clienti Sky da più di un anno possono acquistare il ticket 1 mese al prezzo di 7,99 euro, invece di 9,99.

Ticket 3 mesi – Tutti i clienti Sky possono acquistare il ticket 3 mesi al prezzo di 21,99 euro, ovvero con uno sconto del 25% (circa 8 euro) rispetto al canone DAZN.

Ticket 9 mesi – Tutti i clienti Sky possono acquistare il ticket 9 mesi al prezzo scontato di 59,99 euro. In pratica, si risparmia oltre il 30% (circa 30€) rispetto al canone DAZN.

Sky, inoltre, ha ricordato che i ticket potranno essere acquistati da tutti i clienti (satellite, digitale terrestre e fibra) che pagano il proprio abbonamento con carta di credito o addebito su conto corrente.

Per l’app DAZN Sky, al momento, non esistono tempistiche certe: presto sarà disponibile anche su Sky Q, ma non si conosce ancora la data esatta. Nel frattempo, l’azienda ha precisato che “a partire da metà agosto, si potrà aderire alle condizioni di vantaggio riservate ai propri clienti e fruire dei contenuti di DAZN attraverso tutti i maggiori dispositivi digitali, tra cui computer, tablet, smart TV, smartphone e console di gioco”.

Se dunque la vostra intenzione è quella di comprare un ticket con l’obiettivo di poter vedere sin da subito tutte le partite di Serie A e Serie B su Sky Q, potreste dover attendere del tempo che vi costringerebbe a ricorrere a soluzioni alternative fino a quando l’app non sarà disponibile.

Nella seconda pagina potrete trovare altre informazioni relative a Sky e DAZN […]