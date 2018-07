DAZN, come vedere la Serie A 2018-2019 in streaming. Costi e informazioni pacchetti digitale terrestre, streaming e parabola.

Dazn, Sky, Now TV e Mediaset Premium: ecco quanto costa vedere la Serie A 2018-2019 in tv e in streaming

Il calendario di Serie A è stato sorteggiato ed i tifosi già si stanno organizzando per capire cosa dovranno fare per vedere tutte le partite. Sky ha acquistato in esclusiva 266 partite(7 a giornata), Dazn 114 partite (3 a giornata). DAZN trasmetterà l’anticipo serale del sabato alle 20.30, il lunch match della domenica alle 12.30 ed anche una delle partite della domenica, in programma alle ore 15.00. Saranno disponibili gli highlights delle altre sette partite della giornata. Il costo è di 9.99 euro al mese. Chi vuole vedere tutte le partite, quindi deve fare due abbonamenti. Vediamo quali sono gli accordi che sono stati effettuati tra le piattaforme ed i costi.

Offerta Sky

Offerta Sky composta dai canali Sky Sport e Sky Calcio. Sky Sport: permette di vedere Champions League, Europa League, Bundesliga, Premier League e 1 partita di Serie A a turno. Sky Calcio: tutte e 7 le partite di Serie A di cui Sky ha i diritti. Dazn: 3 partite di A e tutte le partite di B. Sky Sport + Dazn (9 mesi) 549 euro (compreso il contributo di attivazione 99 euro). Sky Sport + Sky Calcio + Dazn (9 mesi) 730 euro (incluso il contributo di attivazione 99 euro). Su fibra il risparmio è di 50 euro (dovuto ad un costo di attivazione minore, 49 contro 99).

Offerta Now TV

Chi dispone di un collegamento a Internet veloce, c’è la soluzione Now TV: il ticket Sport permette di accedere ad un costo mensile standard a tutte le partite e a tutti gli eventi sportivi. Sky potrebbe anche aggiungere l’app di Dazn, ma ancora non è stato ufficializzato. Costo 29.99 euro al mese Now Tv + 9.99 al mese Dazn per nove mesi: 360 euro. Per il funzionamento è necessario avere una connessione internet.

Offerta Mediaset Premium

Mediaset Premium trasmetterà ogni giornata 3 partite (i diritti sono stati acquistati da DAZN): l’anticipo del sabato sera, il lunch match delle 12,30 e un match delle 15.00. I nuovi contenuti appena acquistati saranno inclusi automaticamente nei pacchetti ancora in corso di validità e senza alcun costo aggiuntivo. Per l’estate 2018, Mediaset Premium propone, al prezzo di 14,90 euro al mese, il pacchetto Cinema e Serie Tv, che include anche i servizi Play on Demand e Mobilità. L’offerta comprende i canali Eurosport 1 e 2 e oltre 2.500 film, tra cui numerose nuove uscite. La soluzione è attivabile al prezzo una tantum di 39 euro.

Nella pagina successiva, trovate i dispositivi compatibili per la visione di Dazn. […]