Depressione, ecco l’app per diagnosticare il disturbo via smartphone

Lo sviluppo dell’app è partito già 5 anni addietro e si è basato su un campione di 150 persone sottoposte a esami su funzione esecutiva e capacità mnemonica, due aspetti che risultano deficitari in persone con disturbi come quelli sopracitati. In seguito, i volontari sono stati dotati dell’applicazione oggetto di studio.I risultati, sostengono i ricercatori del team, hanno dimostrato una certa coerenza tra le diagnosi effettuati nel modo più ‘classico’ e quelle emerse dalla decodifica dei dati forniti dall’app.

In pratica, segnali come gli errori di battitura o la velocità di scrittura sono stati utilizzati per tratteggiare un quadro clinico dei soggetti in esame, portando a galla diagnosi sui disturbi dell’umore coerenti con quelli delle analisi tradizionali.

Va specificato che gran parte della comunità scientifica è concorde nel non dare particolare credito al sistema elaborato dalla startup di Palo Alto, ma va anche chiarito come il sistema sia tuttora in una fase di beta-testing: nei prossimi mesi, ulteriori sviluppi potrebbero consacrare l’applicazione e promuoverla a strumento ausiliario di diagnostica per la depressione e altre patologie inerenti il disturbo del comportamento.