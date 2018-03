Segui nella nostra diretta testuale gli ultimi aggiornamenti sulla Stazione spaziale cinese e le ultime previsioni sull’impatto.

DIRETTA / Stazione spaziale cinese, quando è previsto l’impatto: domani sarà visibile dall’Italia. Aggiornamenti in tempo reale

17:22 Tiangong 1 sarà visibile ancora una volta dal sud Italia. Ultima opportunità poco prima dell’alba di sabato 31 marzo 2018: intorno alle 5:50 vista da Palermo la stazione spaziale sarà molto alta dall’orizzonte e brillante come la stella Vega (una ulteriore occasione potrebbe esserci anche il giorno successivo ma non è ancora certo). Il passaggio, però, durerà solo pochi minuti, visto che la stazione – che attualmente si trova a circa 190 km dalla terra – al momento si muove alla velocità di 28.000 km/h. Rientro confermato per le 4:50 di domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, anche se c’è ancora un margine di incertezza di 24 ore: solo tra questa sera e domani avremo maggiori certezze sull’orario dell’impatto. Il luogo preciso del rientro, però, potrà essere calcolare solo 45 minuti prima dell’impatto

Le ultime notizie sulla Stazione spaziale cinese Tiangong 1 stanno destando un po’ di apprensione dopo le ultime analisi effettuate dagli esperti della Protezione Civile. Il rientro, al momento, è previsto per l’alba di Pasqua. Le ultime previsioni parlano delle ore 2.50 di Greenwich (le 4.50 italiane) dell’1 aprile come l’ora X in cui avverrà il rientro nell’atmosfera e non si esclude che alcuni frammenti possano cadere proprio sul territorio italiano.

Le aree che potrebbero essere interessate dal possibile impatto di alcuni frammenti non sono ancora state definite. Bisognerà attendere ancora diverse ore prima di avere notizie più precise. Solo nelle 36 ore che precedono il possibile impatto dei frammenti della Stazione spaziale cinese Tiangong 1 si potrà avere un dato certo ma al momento, le notizie sono molto confortanti. Ci sarebbe, secondo gli esperti, solo lo 0,02% di possibilità che tali frammenti possano cadere sul suolo italiano.

In una intervista concessa all’Ansa, dall’esperto dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ‘A.Faedo’ del Cnr, Luciano Anselmo è stato precisato che se la situazione dovesse rimanere inalterata ‘potremo avere fluttuazioni di poche ore’. Sono 15 le agenzie spaziali che stanno monitorando la situazione, minuto per minuto. [….]