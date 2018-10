Facebook, 29 milioni di account violati nell’ultimo attacco hacker: quali dati sono stati rubati

Facebook, 29 milioni di account violati nell’ultimo attacco hacker. Ecco quali dati sono stati rubati

Nuovo attacco hacker contro la piattaforma social Facebook. Sono stati violati i dati di 29 milioni di utenti. La notizia è stata resa nota dallo stesso social network, che ha scoperto l’attacco circa due settimane fa. In precedenza si era parlato di 50 milioni di utenti coinvolti, poi i dati sono stati corretti: si tratta di 29 milioni. Facebook ha informato gli utenti che l’attacco non ha riguardato le altre piattaforme, ovvero Messenger, Instagram, Whatsapp, Oculus, Workplace. L’Fbi sta indagando sull’attacco.

Gli hacker hanno sono riusciti ad avere accesso, quindi a violare i seguenti dati sensibili: nome, indirizzo email e numeri di telefono. Questi dati violati hanno riguardato tutti i 29 milioni di utenti coinvolti dall’attacco hacker. Inoltre dati come sesso, religione, città natale, città di residenza, data di nascita, dispositivi di accesso al social, gli ultimi dieci posti in cui gli utenti si sono registrati o sono stati taggati, le pagine seguite e le ultime quindici ricerche effettuate sono stati violati per 14 milioni di account. Un milione di persone è stato colpito dall’attacco ma non sono stati violati i dati. Facebook ha l’intenzione di inviare messaggi agli utenti coinvolti. […]