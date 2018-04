Facebook ha comunicato agli utenti europei che potranno riattivare facoltativamente il riconoscimento facciale, la funzione che venne ritirata nel 2012.

Facebook attiva il riconoscimento facciale per proteggere gli utenti dagli sconosciuti

Facebook tornerà a dare la possibilità ai propri utenti europei di poter riattivare il riconoscimento facciale. La funzione venne già introdotta nel 2012 ma poi, per ragioni legate alla privacy, venne ritirata. Adesso verrà data facoltà agli utenti di poterla riattivare sul proprio account. Chi attiva questa tecnologia, come ha già spiegato il social network di Zuckerberg, potrà capire quando è presente nelle foto, nei video e nella fotocamera per proteggere la propria immagine dagli sconosciuti che impiegano le foto.

Sarà anche possibile verificare con il riconoscimento facciale le immagini in cui l’utente è presente ma non è stato taggato. Si potrà anche comunicare alle persone con disabilità visive chi è presente nella foto o nel video e ‘suggerire alle persone chi potrebbero voler taggare’ come si legge nel messaggio inviato da Facebook in questi giorni ai propri utenti italiani ed europei. Questa funzione, già attivata in Europa, sarà anche poi resa attivabile anche dagli altri utenti sparsi per il mondo nei mesi a venire.

Nei giorni scorsi il social fondato da Mark Zuckerberg, in ossequio al nuovo regolamento europeo sulla privacy, ha reso note alcune limitazioni del numero delle azioni che gli under 15 possono utilizzare senza il consenso dei propri genitori. [….]