Facebook, cambia l’algoritmo: favoriti i post di amici e famiglie

Rivoluzione su Facebook: il social di Zuckerberg si rinnova ancora

Facebook, cambia l’algoritmo: favoriti post di amici e famiglie

Miliardi di utenti connessi, un successo stratosferico ma sempre la stessa voglia di migliorarsi e rinnovarsi. Facebook, il colosso social fondato da Mark Zuckerberg, vuole essere sempre al passo con i tempi e ha deciso di variare il suo algoritmo. In parole povere, cambierà il tipo di notizie che vedremo sulla nostra Home.

Più spazio a post di profili personali (di amici o famigliari) e meno per le news delle pagine: questo, in parole povere, è ciò che comporterà l’arrivo del nuovo algoritmo di Facebook, annunciato nelle scorse ore dallo stesso Zuckerberg sul suo profilo ufficiale. Dunque, vedremo con più facilità aggiornamenti dai profili privati e da quelli ritenuti rilevanti per noi in base alle “interazioni significative” dei nostri amici e famigliari, a scapito dei post delle pagine di giornali o aziende. Quest’ultimi potranno sempre ricorrere alle sponsorizzazioni (a pagamento) per vedere ancora in crescita le proprie interazioni.