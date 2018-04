Facebook, dati rubati: ecco tutte le informazioni che sanno su di noi

Facebook, scopri come scaricare i dati del tuo profilo e metterli al sicuro sul computer. L’elenco di tutte le informazioni a rischio privacy

Tiene sempre banco la questione Facebook-privacy, con le rivelazioni degli ultimi tempi che hanno gettato fango sul social di Mark Zuckerberg. Sarebbe stato infatti appurato che i dati privati degli utenti sono stati utilizzati per manovrare informazioni ai fini elettorali. Dopo la notizia in molti hanno deciso di abbandonare Facebook, altri invece si sono sentiti traditi da uno dei social più frequentati al mondo e hanno ora timore di veder costantemente rubate le proprie informazioni. Come fare dunque per risolvere il problema?

É possibile effettuare il download di tutto il nostro archivio e salvare i dati presenti su Facebook: basta andare nelle Impostazioni e, nella pagina che si aprirà, cliccare su “Scarica una copia dei tuoi dati di Facebook” visualizzato subito sotto la sezione “Impostazioni generali dell’account”. A quel punto “Avvia il mio archivio” ed è fatta: sarà così possibile visualizzare tutto il database del profilo Facebook. Per scaricarlo sul pc occorre cliccare su “Scarica archivio” nella schermata di “scarica le tue informazioni”. Ecco tutti i dati salvati su Facebook e soggetti a manovrabilità:

Su di me (tutte le informazioni che abbiamo inserito sul diario, come per esempio lavoro e situazione sentimentale)

Cronologia dello stato dell’account

Sessioni attive

Clic sulle inserzioni

Indirizzo

Argomenti delle inserzioni

Nome alternativo

Applicazioni

Visibilità del compleanno

Chat (cronologia delle conversazioni)

Registrazioni

Connessioni

Carte di credito

Valuta

Città attuale

Data di nascita

Amici eliminati

Istruzione

E-mail

Eventi

Dati di riconoscimento facciale

Familiari

Citazioni preferite

Persone che ti seguono

Persone/Pagine che segui

Richieste di amicizia

Amici

Sesso

Gruppi

Elementi nascosti dalla sezione Notizie

Città natale

Indirizzo IP (Un elenco di indirizzi dai quali si ha effettuato l’accesso al proprio account Facebook)

Ultima posizione

“Mi piace” sui post di altri

“Mi piace” di altri sui tuoi post

“Mi piace” su altri siti

Account collegati

Lingua

Accessi (Indirizzo IP, data e ora associati ai tuoi accessi al tuo account di Facebook)

Uscite (Indirizzo IP, data e ora associati alle tue uscite dall’account di Facebook)

Messaggi (Messaggi che hai inviato e ricevuto su Facebook. Esclusi quelli eliminati, in quanto sono stati rimossi dal tuo account)

Nome

Cambi di nome

Reti

Note

Impostazioni di notifica

Pagine che amministri

Richieste di amicizia in sospeso

Numeri di telefono (Numeri di telefono cellulare che hai aggiunto al tuo account, compresi numeri di cellulare verificati che hai aggiunto per motivi di sicurezza)

Foto (Tutte quelle che hai caricato sul tuo account)

Metadati sulle foto (di tutte quelle che hai caricato sul tuo account)

Token fisici

Poke

Orientamento politico

Post pubblicati da te

Post di altri

Post ad altri

Impostazioni sulla privacy

Attività recenti

Data di registrazione

Orientamento religioso

Amici rimossi

Nomi visualizzati

Ricerche (Le ricerche che hai eseguito su Facebook)

Condivisioni

Lingue parlate

Aggiornamenti di stato

Lavoro

URL personalizzato

Video (I video che hai pubblicato sul tuo diario).