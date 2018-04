Deciso il boicottaggio di Facebook dopo lo scandalo sulla violazione dei dati personali di 87 milioni di utenti.

Facebook: dopo lo scandalo, utenti WhatsApp e Instagram fermi per 24 ore: ecco quando

Mercoledì 11 aprile potrebbe essere il giorno in cui Facebook potrebbe pagare il prezzo per lo scandalo lo ha travolto in questi ultimi giorni. L’iniziativa Faceblock che prevede il boicottaggio da parte di alcuni importanti social network come Instagram e WhatsApp. La protesta avverrà proprio in concomitanza dell’intervento di Zuckerberg nel Parlamento Usa.

Nel mirino della contestazione, denominata Faceblock, lo scandalo dei dati rubati da Cambridge Analytica che avrebbe violato la privacy di 87 milioni di utenti in tutto il mondo fra i quali anche 200 mila contatti nel nostro paese. Lo scandalo ha sollevato la levata di scudi non solo da parte dell’opinione pubblica ma anche dell’Ue e delle autorità statunitensi che hanno chiesto spiegazioni ai proprietari del colosso dei social network più popolare del mondo.

La protesta che prevederà il blocco per 24 ore di WhatsApp e Instagram è mirata a sollecitare un cambiamento di rotta nell’utilizzo delle informazioni contenute nei nuovi strumenti di comunicazione. [….]