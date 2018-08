Facebook down, bloccati app e sito in tutto il mondo per qualche minuto

Facebook down in tutta Italia e nel resto del mondo. A partire dalle ore 18:00 circa, bloccati app e sito web

Intorno alle ore 18,00 di oggi, venerdì 3 agosto 2018, Facebook è diventato inaccessibile per gli utenti di tutta Italia e anche nel resto del mondo. Al momento, non conosciamo le cause che hanno scatenato il bug né alcuna informazione è stata rilasciata in via ufficiale dai vertici della società californiana.

La piattaforma di social network più utilizzata al mondo, per circa mezz’ora, ha caricato solo il layout di base, senza però mostrare i contenuti né offrire la possibilità di svolgere alcuna operazione sul sito. Anche il servizio di rete Down Right Now ha ravvisato il disservizio, segnalando come Facebook. […]