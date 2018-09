03 settembre 2018 - 23:30

Facebook down, il social network non condivide gli stati dalle ore 23

Facebook down, l’applicazione non condivide gli stati – Molti utenti Facebook stanno avendo difficoltà condividere stati sul celebre social network, intorno alle 23:00. Provando a condividere qualsiasi cosa nella piattaforma ci si imbatte in un messaggio di errore: “Si è verificato un problema durante l’aggiornamento del tuo stato. Riprova tra qualche minuto”. Facebook è down, sia app che sito web. Inutile dire che un gran numero di persone si stanno lamentando per il disservizio e molte di queste stanno tempestando Twitter con reclami contro Facebook. Alcuni non hanno perso l’occasione di condividere meme e GIF esilaranti.

Il problema si sta verificando in tutta Italia e sul social network dell’uccellino è divenuto trend l’hashtag #FacebookDown. Al momento cos’abbia causato il Down di Facebook non è ancora chiaro, ma si presume possa trattarsi di un problema determinato da un aggiornamento.

