Facebook ha messo a disposizione degli utenti di tutto il mondo uno strumento per sapere se l’account è stato utilizzato da Cambridge Analytica.

Facebook, ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica

Facebook ha annunciato, nei giorni scorsi, che ha già cominciato inviare notifiche agli utenti coinvolti nello scandalo di Cambridge Analytica mostrando in cima al News Feed la nota relativa all’utilizzo dei dati degli stessi utenti. L’invio della notifica riparatoria non è avvenuto contemporaneamente in tutto il mondo. Sono in tutto 214.000 gli utenti italiani che hanno dovuto subire l’uso improprio dei propri dati sensibili, uno scandalo che ha fatto il giro del mondo è ha leso irrimediabilmente l’immagine del social network fondato da Zuckerberg.

Attraverso questo importante strumento, gli utenti Facebook di tutto il mondo potranno sapere se il proprio account è stato utilizzato da Cambridge Analytica o meno. Sarà sufficiente aprire la pagina relativa al nuovo strumento dove verrà indicato se il profilo è elencato tra quelli ottenuti da Cambridge Analytica e strumentalizzato nel corso delle campagne targettizzate che hanno riguardato anche referendum ed elezioni.

Se il vostro profilo non è stato coinvolto la pagina stessa spiegherà che sulla ‘base dei dati a nostra disposizione, né tu né o tuoi amici avete effettuato l’accesso a “This Is Your Digital Life”. E quindi le informazioni Facebook non sono state condivise con Cambridge Analytica. Qualora invece il vostro account Facebook fosse stato utilizzato da Cambridge Analytica, il social vi fornire tutte le spiegazioni su quanto accaduto e vi darà ulteriori strumenti per gestire la condivisione dei dati con le altre applicazioni. […]