Facebook non fornisce dati per indagini omicidio tredicenne, Zuckerberg contro Scotland Yard

“La polizia dovrebbe avere accesso agli account dei social media degli indagati in pochi minuti” ha dichiarato con veemenza Cressida Dick, numero 1 di Scotland Yard. Il ragazzo, 24 anni, è già stato condannato a 14 mesi per ostruzione alla giustizia. Lucy, pochi giorni prima della tragedia, aveva pubblicato un post su Facebook in cui annunciava l’inizio di una relazione, senza chiarire con chi. Nicholson ha ammesso di avere intrattenuto scambi di messaggi con la giovane e il sospetto è che, nonostante la differenza d’età, ci sia stato un rapporto sessuale. Non resta che sperare che Facebook desecreti l’account del giovane.