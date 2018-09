Attacco al codice di Facebook, colpiti direttamente i dati di 50 milioni di account. Nella mattinata di venerdì 90 milioni di utenti disconnessi

Facebook, nuova falla nella sicurezza: colpiti 50 milioni di account – Una nuova bufera potrebbe presto abbattersi su Facebook. A causa di una falla nel codice, infatti, il social network ha subito un attacco alla sua rete che ha portato alla compromissione di dati di circa 50 milioni di account (è il numero di account colpiti direttamente, non si sa quanti di questi siano italiani). A riportarlo è il New York Times, che ha portato in luce un nuovo rischio per la sicurezza degli utenti iscritti al sito.

La società ha scoperto la falla all’inizio di questa settimana e ha avvertito le forze dell’ordine. Nella mattinata di venerdì più di 90 milioni di iscritti a Facebook sono stati disconnessi automaticamente dal social network, una procedura che viene attivata per gli account compromessi. Il social network ha fatto sapere che non conosce l’origine dell’attacco né gli autori o lo scopo. L’investigazione è alle fasi iniziali. Pochi mesi fa, dopo lo scandalo Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg aveva detto: “Abbiamo la responsabilità di proteggere i nostri dati, e se non ci riusciamo significa che non meritiamo la vostra fiducia“. CONTINUA A LEGGERE…