Facebook raccoglie i dati degli utenti Android su SMS e chiamate da anni

Facebook ha raccolto per anni i dati su SMS e chiamate degli utenti Android

Facebook raccoglie dati sulle telefonate e gli SMS inviati tramite gli smartphone che utilizzano il sistema operativo Android. Facebook ha confermato il fatto, senza fornire però spiegazioni sulle ragioni della raccolta. Molti utenti hanno deciso di cancellarsi dal social network, in seguito allo scandalo Cambridge Analytica, ma prima di eliminare l’account molti hanno utilizzato la funzione che permette di scaricare una copia dei dati di Facebook. Tra le altre cose, molti hanno segnalato di aver trovato file nei quali erano elencate le telefonate effettuate tramite il loro smartphone, comprendenti nomi, numeri di telefono, orario di inizio ed anche la durata della conversazione.

La raccolta di questi dati, avviene tramite Messenger. L’applicazione, dopo essere stata installata su Android, propone di essere impostata come sistema predefinito per la gestione degli SMS. La raccolta avviene da anni, grazie alle impostazioni di Android, che danno alle applicazioni la possibilità di accedere ai dati. Solo ultimamente, sono state introdotte nuove opzioni per rendere più personalizzata la gestione della privacy. Il problema, per ora, non sembra riguardare il sistema operativo iOS, quello degli iPhone. Apple ha delle impostazioni per la privacy molto rigide e solo alcune applicazioni possono accedere alle chiamate e agli SMS. […]