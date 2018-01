Facebook, rivoluzione in arrivo: a decidere l’autorevolezza delle testate saranno gli utenti

Facebook, quindi si affiderà alla fiducia degli utenti per determinare chi può avere più visibilità sulle pagine. Gli utenti che lasciano scorrere le notizie o i video, senza esprimere alcun commento, like o condivisione, probabilmente non hanno apprezzato quello che è stato postato. Verrà premiato quindi, chi riceve più interazione. Chi finora ha lavorato con questa ottica, ovvero quella della qualità e della condivisione, non dovrebbe correre rischi. Chi invece ha scelto un’altra strada, potrebbe trovarsi in difficoltà. […]