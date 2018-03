Può Facebook ascoltare le conversazioni degli utenti a fini pubblicitari ? Ecco quanto c’è di vero e le testimonianze.

Facebook spia le conversazioni telefoniche degli utenti ? Ecco cosa c’è di vero

Facebook è in grado di ascoltare le conversazioni degli utenti ? Molti hanno lamentato il fatto che dopo aver conversato con un amico o aver fissato la pubblicità di un oggetto, su Fb è apparsa la pubblicità proprio di quell’oggetto della discussione con l’offerta di promozioni. Sarà anche una pura coincidenza, in realtà si sta capendo che attraverso gli smartphone è possibile filtrare le conversazioni degli utenti per intercettarne gusti e tendenze.

Il gigante di Menlo Park ha negato tutto affermando che non è vero, ma il sospetto che i device intelligenti possano, a fini pubblicitari, intercettare le pubblicità è sempre più forte e radicato nella testa di chi usa quotidianamente Facebook. Recentemente un ragazzo texano che nel 2015 ha riferito che dopo aver discusso con la propria girlfriend sull’esigenza di disinfestare il proprio appartamento dalle formiche, ha trovato su Fb proprio il banner di una azienda che si occupa di disinfestazione. Una coincidenza a dir poco sospetta.

Oggi gli utenti sottovalutano la capacità dei colossi di informatica di poter monitorare le loro attività online. Arriverà presto il giorno in cui i colossi tech saranno in possesso di algoritmi in grado di prevedere persino i nostri pensieri e le nostre intenzioni. Smart TV, telefoni smartphone, per loro hanno occhi e orecchie e non sappiamo quanto di ciò che diciamo viene registrato e archiviato per fini pubblicitari.

Più volte, Facebook è stato accuasto di origliare le conversazioni e le telefonate delle persone per calibrare gli annunci pubblicitari sulla base delle esigenze degli utenti. L’azienda si è difesa, rispendendo ogni accusa al mittente: ‘Noi mostriamo annunci basati sugli interessi delle persone e sulle informazioni del profilo, non su ciò che si dice parlando ad alta voce’. [….]