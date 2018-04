Nelle nuove disposizione a tutela della privacy, Facebook chiederà di effettuare delle scelte

Facebook, stretta sulla privacy per gli under 15: ora occorre il permesso dei genitori – Facebook apre alla stretta sulla privacy: gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, in alcuni paesi dell’Ue, hanno bisogno del permesso di un genitore o di un tutore per compiere alcune azioni specifiche sul noto social network. “Quando il GDPR è stato finalizzato, ci siamo resi conto che si trattava di un’opportunità per investire ancora di più nella privacy – spiega Facebook attraverso un comunicato – vogliamo non solo rispettare la legge, ma anche andare oltre i nostri obblighi per costruire nuove e migliori esperienze di privacy per tutti su Facebook”, aggiunge, riferendo di aver riunito “centinaia di dipendenti dei team di prodotto, ingegneri, legali, persone dei team di policy, design e ricerca” e aver raccolto “il contributo di persone esterne a Facebook con diverse prospettive sulla privacy, tra cui utenti, regolatori e funzionari governativi, esperti di privacy e designer”. Nuove tutele e maggiore controllo della privacy. “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati – continua la società in una nota – oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi gli aggiornamenti delle nostre Condizioni d’uso e della Normativa sui dati. A tutti – sottolinea il gruppo – indipendentemente da dove vivono, sarà chiesto di rivedere le informazioni su come Facebook usa i dati e di compiere scelte in merito alla loro privacy su Facebook. Questo avverrà in Europa a partire da questa settimana”.