Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger

Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, in California, ha mostrato le ultime novità, che verranno introdotte nel corso dei prossimi mesi. Facebook, diventerà una specie di alternativa a Tinder. Ma non sarà solo questa la novità. Tra le altre interessanti, l’arrivo del nuovo Messenger.

Facebook, alternativa a Tinder? Facebook, nella nuova versione, dovrebbe mettere a punto un nuovo sistema per conoscersi online. Per usare questa nuova opzione, si dovrà però scaricare un’altra applicazione, che poi verrà integrata all’interno di Facebook. Gli amici non potranno vedere se l’opzione per la ricerca di nuove conoscenze è attiva oppure no, come succede già con Tinder. I messaggi verranno scambiati però in un sistema separato da Messenger. La nuova opzione per gli incontri deve comunque ancora essere perfezionata e verrà presentata nel corso dei prossimi mesi. Sembrerebbe, che il nuovo sistema dia la possibilità di mostrare nei profili il proprio nome e non il cognome. Sarà così difficile risalire all’identità della persona. Nella pagina successiva trovate le informazioni sul nuovo Messenger invece. […]