Il mondiale di F1 2018 non si ferma, il prossimo weekend (26-28/10) si corre il terzultimo Gran Premio in Messico. Hamilton a un passo dal titolo

Formula 1 2018, Orari Tv e straming GP Messico, 26-28 ottobre | Classifica Piloti e costruttori F1 dopo Gran Premio USA

Neppure il tempo di archiviare la vittoria di Kimi Rikkonen al Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti, che già il circus della Formula 1 2018 torna in pista. Il prossimo weekend, dal 26 al 28 ottobre, il campionato del mondo di F1 si dà appuntamento nell’America Latina, per disputare il GP Messico. L’anno scorso, all’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico vinse Max Verstappen in Red Bull, precedendo sul podio Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen.

Si tratta del terzultimo appuntamento stagionale, quello che, con ogni probabilità, consacrerà Lewis Hamilton campione del mondo. L’inglese vanta al momento 72 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il fuoriclasse della Mercedes si laureerà campione anche in caso di gara senza punti, se Vettel non dovesse essere in grado di aggiudicarsi la corsa.

L’andamento del Gran premio degli USA non ha fatto altro che aumentare i rimpianti, dando ancora una volta la sensazione di come la stagione in corso fosse alla portata di Sebastian Vettel e del team Ferrari. A questo punto, però, manca solo l’aritmetica per mandare agli archivi la stagione in corso.

Gran Premio del Messico 2018: calendario e diretta Tv:

Sky Tv:

Venerdi 26 ottobre

ore 17.00-18.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 19.00, F1, Prove libere 1replica

ore 21.00-22.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 27 ottobre

ore 1.15, F1, Prove libere 2, replica

ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 20.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 22.55, F1, Qualifiche, replica

Domenica 28 ottobre

ore 20.10, F1, Gara, diretta

ore 23.00, F1, Gara, replica

TV8 (non ancora confermata)

Sabato 27 ottobre

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 28 ottobre

ore 20.10, F1, Gara, diretta

A Pagina 2 la classifica piloti e la classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 2018.