Il nuovo phablet di Samsung arriva finalmente in Italia. Ecco quanto costerà e le modalità di acquisto. Prezzo e caratteristiche

Galaxy Note 9, domani apre la vendita in Italia | Caratteristiche, prezzo, scheda tecnica, recensioni

Galaxy Note 9 è stato presentato ufficialmente lo scorso 9 agosto, ma solo a partire da domani, venerdì 24, il gioiellino di casa Samsung sarà finalmente acquistabile, in Italia e nel resto del mondo, fatta esclusione per alcuni Paesi dell’Asia in cui il phablet è disponibile già da Ferragosto.

Come probabilmente saprete, Note 9 sarà il dispositivo della categoria più costoso della storia, con un prezzo superiore alla fatidica quota 1.000. In particolare, il dispositivo sarà proposto dalla casa coreana in due versioni, da 128 e da 512 GB, ciò rappresenta un inedito per la linea ‘Note’. Nel dettaglio, ecco i costi di Samsung Galaxy Note 9 in Italia:

Da 512 Gb di memoria a 1.279 euro

Da 128 Gb a 1.029 euro

Dato l’alto costo del dispositivo, però Samsung ha predisposto un piano di agevolazioni valide solo per l’Italia, attraverso la formula ‘Samsung Smart Rent’;, disponibile sul sito Samsung.com. Ne abbiamo già parlato approfonditamente in questo articolo.

Presto, dunque, sapremo se il grande successo riscontrato dalle recensioni degli addetti ai lavori e dopo i test di resistenza verrà confermato anche dagli utenti. Al momento, Note 9 è stato incensato dagli addetti ai lavori per ciò che concerne le nuove soluzioni tecnologiche implementate e la completezza del prodotto.

A Pagina 3 la scheda tecnica di Samsung Galaxy Note 9. […]