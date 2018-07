Samsung Galaxy Note 9 uscirà nelle colorazioni gialla e blu. Ecco come sarà il design del nuovo phablet della casa coreana

Galaxy Note 9, ecco le prime foto ufficiali! Rumors su caratteristiche, prezzo, design

manca sempre meno, giovedì 9 agosto, a New York, verrà presentato ufficialmente il nuovo Galaxy Note 9, il prossimo phablet top di gamma di Samsung. Pare, però, che non dovremo attendere oltre per scoprire in anteprima quale sarà il design del nuovo gioiellino del marchio coreano. Sono state pubblicate, infatti, le prime foto di quello che sarà il Galaxy Note 9. Non è servito infatti la protezione ‘anti-leak’ le immagini del dispositivo sono finite in rete, facendo in breve il giro del mondo. La fonte è Evleaks e le foto divulgate dovrebbero corrispondere alla versione definitiva. Il design è quello del modello con la scocca nera ma, altra indiscrezione, il Note 9 dovrebbe uscire anche nelle colorazioni gialla e blu.

Le immagini confermano i rumors che si sono ricorsi nelle scorse settimane: la facciata frontale sarà pressoché identica quella de Note 8, con la piccola differenza del logo, più grande nel nuovo dispositivo. Più sostanziali le modifiche nel retro, dove la doppia forocamera è stata spostata immediatamente al di sotto del lettore per le impronte digitali. Stando alle foto, si direbbe che il nuovo modello sia dotata di una camera più grande. Riguardo al prezzo, restiamo fermi alle indiscrezioni di qualche settimana fa: il prezzo dovrebbe essere vicino ai 1.000 euro, forse di 1.079 euro, ma si attendono ulteriori aggiornamenti in merito. […]