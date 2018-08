Samsung Galaxy Note 9 potrebbe utilizzare componenti in fibra di carbonio, e non in rame, per ridurre il calore. Cosa sappiamo sul nuovo phablet

Galaxy Note 9, fibra in carbonio contro la dissipazione di calore | Rumors su caratteristiche e prezzo | Data uscita

Giovedì 9 agosto 2018, a New York, calerà finalmente il velo sul Samsung Galaxy Note 9, il nuovo gioiellino della casa coreana che andrà a rappresentare il top di gamma della linea phablet, i dispositivi che integrano funzionamenti e tecnologie di smartphone e tablet. Pochi giorni fa, grazie a un leak dalla Russia, abbiamo potuto scoprire in anteprima quali saranno (o meglio, dovrebbero essere) le specifiche tecniche del Note 9. Inevitabilmente, però, con l’approssimarsi dell’uscita, rumors e indiscrezioni su caratteristiche e prezzo del device si susseguono.

L’ultima rivelazione interessa in particolare il lato componentistica del nuovo Samsung Note 9, il quale potrebbe utilizzare elementi in fibra di carbonio, al posto di quelli in rame. Il carbonio assicura maggiori capacità nel contenere la dissipazione del calore, fattore che permetterà al dispositivo di proteggere il processore dal rischio di surriscaldamento. Una soluzione che dovrebbe garantire l’ottimizzazione della gestione del dispositivo, soprattutto in caso di uso intensivo.

Samsung conferma un’attenzione particolare alla resa della propria componentistica hardware, dopo che inefficienze strutturali avevano minato il successo commerciale del Note 7, poi seguito dal buon successo di vendite dell’8.

Nel frattempo, nuove foto relative a Samsung Galaxy Note 9 mostrano una confezione del dispositivo compresa di cuffie AKG, una custodia, un caricatore per auto, un cavo e un oggetto impossibile da identificare.