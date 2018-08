DIRETTA / Galaxy Note 9: presentazione ufficiale LIVE del nuovo phablet | Oggi, giovedì 9 agosto 2018, dalle ore 17,00

Oggi, giovedì 9 agosto 2018, la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Note 9. Seguite l’evento su questa pagina a partire dalle ore 17

L’attesa è finita: oggi, giovedì 9 agosto 2018, alle ore 17,00 italiane, calerà il sipario sul Samsung Galaxy Note 9, gioiellino della casa asiatica pronto a rappresentare il nuovo top di gamma della linea phablet. L’evento di presentazione, il Samsung Galaxy Unpacked 2018 sarà trasmesso in streaming sul sito di Samsung. Su questa pagina potrete seguire il racconto in diretta LIVE della convention.

17:30 Confermati i rumors: ultimate remote control integrato al funzionamento della -Pen. Viene mostrato come gestire le foto a distanza, scattare, scorrere la galleria.

17:28 Arriva anche il primo selfie. Vengono presentate tutte le funzioni della nuova S-Pen, la novità più attesa del Note 9.

17:25 Sullo schermo scorrono le immagini del gioco FortNite. La presentazione ora si concentra sull’illustrare le nuove proprietà del device relativo al gaming, aspetto tra i più interessant del nuovo modello di phablet.

17:20 Ora si passa a illustrare le caratteristiche del display. PU e GPU sono stati potenziati, rispettivamente, del 33% e del 23%.

17:18 La presentazione entra nel vivo: si comincia illustrando il design del Note 9, simile sotto molti punti di vista al precedente. Confermata la presenza della dual cam posteriore.

17:15 Sulle note di Thunderclouds scorrono le primissime immagini del phablet! Applausi da parte del pubblico.

17:15 Il nuovo Note 9 è stato rivelato al mondo!

17:08 Koh Dong-Jin, President/Co-CEO di Samsung, sta presentando le caratteristiche del nuovo dispositivo. “Samsung offre servizi e prodotti in grado di migliorare la vita”. Sta parlando del marchio e della sua filosofia, di ciò che i suoi device rappresentano per a società.

17:05 Luci soffuse, scorrono le prime immagini sul maxi-schermo, ancora nessuna relativa al Note 9.

17:00 Ci siamo, ancora pochissimi minuti e scopriremo il nuovo Samsung Galaxy Note 9!

Tra pochissimo, scopriremo tutti i dettagli sul modello di punta di Samsung, che dovrebbe essere commercializzato in due versioni, da 256 e da 512 giga,venduti ovviamente a prezzi differenti (i rumors suggeriscono, rispettivamente, a 804 e a 1.040 euro). Grande attesa per conoscere le funzionalità dela nuova S-Pen,che dovrebbe permettere di gestire foto e musica grazie alla tecnologia bluetooth e consentire nuove possibilità per il gaming. Appuntamento alle 17:00 su questa pagina per la diretta LIVE del’evento, quando scopriremo ufficialmente le funzionalità e il prezzo del Galaxy Note 9.

