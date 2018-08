Galaxy Note 9, le recensioni del web lo promuovono | Data uscita, prezzo e caratteristiche

Finalmente si conoscono i dettagli ufficiali anche in relazione al prezzo: il nuovo Samsung Galaxy Note 9, infatti, costerà 1029 euro nella sua versione da 128 GB, mentre addirittura 1279 euro per quella con 512 GB. Questa volta, però, tutti gli utenti italiani che hanno intenzione di acquistare il nuovo phablet targato Samsung, possono esultare: l’azienda coreana, infatti, ha voluto introdurre delle agevolazioni valide solo per l’Italia, attraverso la formula ‘Samsung Smart Rent’, disponibile sul sito Samsung.com.

Dunque, attraverso questa agevolazione, in Italia si potrà acquistare il nuovo smartphone con un anticipo di 99 euro e 24 rate da 44,90 euro (per la versione da 512 GB) e 35,90 euro (per la versione da 128 GB), compresa la copertura contro danni e furto. Inoltre, grazie al programma di trade-in Samsung, l’azienda coreana valuterà fino a 600 euro un vecchio smartphone nel momento in cui si deciderà di procedere con l’acquisto del Samsung Galaxy Note 9.