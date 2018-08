Il 9 agosto sarà presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 9. Ridimensionato il prezzo rispetto alle ultime indiscrezioni. Phablet in vendita già il 15/08… in Asia

Galaxy Note 9, nuovi rumors: in vendita già a Ferragosto | Caratteristiche, prezzo e data uscita

Ci siamo quasi: il 9 agosto 2018, a New York, Samsung Galaxy Note 9 vedrà finalmente la luce. Con l’approssimarsi della presentazione ufficiale, si intensificano i rumors relativi a caratteristiche e prezzi del nuovo phablet della casa asiatica, che dovrebbe uscire in due versioni da 256 e da 512 giga.

Le ultime indiscrezioni provengono da una fonte credibile e autorevole e riguarda la data di commercializzazione ufficiale del modello top gamma della famiglia Note. Secondo quando rivelato da GizChina, infatti, sembrerebbe che Note 9 sarà disponibile per l’acquisto già a partire da Ferragosto, data che in Cina ricorre in concomitanza con il Fashion Art Center di Shanghai. Peccato, però, che l’apertura alla vendita interesserà, in un primo momento, esclusivamente il mercato cinese. Il 24 agosto, invece, il phablet dovrebbe arrivare anche sugli scaffali dei negozi della Corea e di pochi altri Paesi del Continente Giallo.

Sempre secondo la fonte cinese, Samsung Galaxy Note 9 sarà pre-acquistabile, sempre per il mercato asiatico, addirittura a partire dal 10 agosto, vale a dire il giorno successivo a quello della presentazione newyorkese. I Samsung user del mercato cinese che opteranno per la prenotazione dell’acquisto potranno contare su omaggi quali power bank, caricatori per auto, cover, ecc. […]