Galaxy Note 9, pubblicati codici sorgente del Kernel | Caratteristiche, prezzo, scheda tecnica e recensioni

Samsung Galaxy Note 9 il phablet top di gamma lanciato ufficialmente sul mercato lo scorso 9 agosto, apre al modding, ovvero la pratica di personalizzazione del case di un dispositivo. Il colosso asiatico, infatti, ha da pochissimo deciso di rilasciare il codice sorgente del Kernel – ovvero il nucleo del sistema operativo – permettendo agli utenti interessati a un accesso completo al sistema Android.

I codici permetteranno di modificare secondo i propri desideri, componenti quali ROM e recovery, oltre che consentire l’accesso al root, aprendo d fatto le porte allo sterminato universo del custom ROM. Va sottolineato che la modifica del sistema operativo porta quasi sempre a un indebolimento del sistema di sicurezza e, in alcuni casi, può provocare la perdita della garanzia. D’altra parte, gli sviluppatori esperti potranno contare su un margine di manovra decisamente ampio.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Note 9 è stato reso disponibile in Italia a partire dal 24 agosto 2018 in due versioni, da 128 e da 512 GB. I costi di Samsung Galaxy Note 9 in Italia sono di:

Da 512 Gb di memoria a 1.279 euro

Da 128 Gb a 1.029 euro

Samsung ha deciso di predisporre un piano di agevolazioni valide solo per l’Italia, andando incontro agli utenti considerato l’altissimo presso dei device. Il sistema scelto dal marchio coreano è quello del ‘Samsung Smart Rent’, disponibile sul sito Samsung.com.

