Galaxy S9 e S9 Plus: Dex Pad, l’accessorio per diventare Pc | Rumors, prezzo e data di uscita

Galaxy S9 e S9 Plus, ecco l’accessorio per trasformarli in Pc

Galaxy S9 e S9 Plus: Dex Pad, l’accessorio per trasformarsi in Pc | Rumors, prezzo e data di uscita – Samsung abbandona DeX Station, lanciata l’anno scorso, per lasciare il posto al nuovo modello DeX Pad, che funzionerà in maniera un pochino diversa dall’accessorio precedente e verrà venduto con i prossimi arrivi in casa Samsung, S9 e S9 Plus. Anche i Galaxy S9, dunque, potranno trasformarsi in computer desktop. Insieme ai gadget che saranno presentati a Barcellona tra poco più di due settimane, il produttore coreano Samsung venderà il nuovo accessorio opzionale che accompagna gli smartphone di punta della compagnia proprio per collegarli a monitor esterni e farli funzionare come semplici Pc. Come funziona? Con questo Pad il telefono rimarrà in orizzontale, oltre a offrire una serie di porte per connettere il device ad altri dispositivi, sulla parte superiore. Si conta una porta USB Type-C sull’altro lato per connettere i nuovi smartphone al device e lasciarlo sul dorso, in modo da poterlo usare come touchpad o mouse, in maniera molto similare a quanto era già stato ideato da Razer con il suo modello di telefono o il dock Project Linda. Per il resto DeX Pad, oltre all’uscita hdmi dedicata al display da collegare e alla usb di tipo c che servirà per alimentare il prodotto, mostra nelle immagini un canale di ventilazione che servirà per mantenere al fresco lo smartphone collegato e due porte usb classiche per il collegamento di dispositivi esterni.