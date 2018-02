Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco come assistere in diretta streaming al lancio degli smartphone di oggi, domenica 25 febbraio (ore 18)

Galaxy S9 e S9 Plus, DIRETTA presentazione Samsung | Orario, live streaming e caratteristiche 25 febbraio – Oggi, domenica 25 febbraio 2018, alle ore 18, al Mobile World Congress di Barcellona, va in scena la presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, i nuovi attesissimi smartphone della casa coreana (probabilmente gli ultimi della serie S). Durante la diretta streaming programmata alle ore 18 da Barcellona, Samsung confermerà le caratteristiche già spoilerate dai vari leaks:

– Intelligent Scan: un innovativo sistema di sblocco basato sulla scansione dell’iride e sul riconoscimento del volto del proprietario.

– Le fotocamere presenti nel Galaxy S9 saranno due: una frontale da 8 MP e una posteriore da 12 MP,

– Nel Galaxy S9 Plus si aggiungerà una seconda fotocamera posteriore.

– L’obiettivo sarà con diaframma regolabile e una capacità di registrazione video anche in super slow motion

– Lo schermo è il SuperAMOLED QHD+, da 5,8” nella versione S9 e da 6,2” nella versione S9 Plus.

– Nuovo processore: l’Exynos 9810, che promette maggiore velocità di esecuzione.

Prima ella diretta di oggi a Samsung pare sia sfuggito il video di lancio ufficiale del Galaxy S9 che rivela praticamente tutto, lo vedete qui sotto:

Per assistere alla conferenza stamapa di presentazione dei Galaxy s9 ed S9 Plus via YouTube basterà visitare il sito ufficiale Samsung (www.samsung.com) e quello di Samsung Mobile Press (www.samsungmobilepress.com) qualche minuto prima della diretta e attendere la pubblicazione del link video. Su Twitter, invece, bisognerà visitare il profilo ufficiale di Samsung (https://twitter.com/i/events/958048788328759296) e, anche in quel caso, cliccare su un link che verrà pubblicato intorno alle ore 18. Su Facebook la pagina da visitare è Samsung Mobile e occorrerà cliccare sul video “Samsung Galaxy Unpacked 2018 live stream“, a partire dalle ore 17.55, per poter assistere in diretta al lancio dei nuovi gioiellini. Sarà possibile inoltre all’evento tramite un’app esclusiva. Nella pagina successiva info su caratteristiche, data di uscita e ultime news sul prezzo.

