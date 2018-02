Galaxy S9 e S9 Plus, la presentazione in live streaming su Facebook, YouTube e Twitter | Caratteristiche, data di uscita e prezzo

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco tutti i modi per assistere in diretta al lancio degli smartphone di domenica 25 febbraio (ore 18)

Domenica 25 febbraio 2018, Mobile World Congress di Barcellona, ore 18. L’appuntamento è fissato da tempo: in questa data va in scena la presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, i nuovi attesissimi smartphone della casa coreana (probabilmente gli ultimi della serie S). Riflettori sulla Spagna dunque, ma ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche nel resto del mondo e in diretta streaming. Ecco come fare:

Per assistere alla conferenza di presentazione dei Galaxy s9 ed S9 Plus via YouTube basterà visitare il sito ufficiale Samsung (www.samsung.com) e quello di Samsung Mobile Press (www.samsungmobilepress.com) qualche minuto prima della diretta e attendere la pubblicazione del link video. Su Twitter, invece, bisognerà visitare il profilo ufficiale di Samsung (https://twitter.com/i/events/958048788328759296) e, anche in quel caso, cliccare su un link che verrà pubblicato intorno alle ore 18. Su Facebook la pagina da visitare è Samsung Mobile e occorrerà cliccare sul video “Samsung Galaxy Unpacked 2018 live stream“, a partire dalle ore 17.55, per poter assistere in diretta al lancio dei nuovi gioiellini. Sarà possibile inoltre all’evento tramite un’app esclusiva. Nella pagina successiva info su caratteristiche, data di uscita e ultime news sul prezzo. […]

