Galaxy S9 e S9 Plus, ora sono ufficialmente sul mercato. Ecco come prenderli alla metà del prezzo

Galaxy S9 e S9 Plus sono in vendita in Italia: come acquistarli a 450 euro | Data di uscita, prezzo e caratteristiche ufficiali

I Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus sono finalmente in vendita. I nuovi rivoluzionari smartphone della casa coreana sono, da venerdì 16 marzo 2018, ufficialmente in vendita.

La Samsung ha inoltre deciso di rilasciare interessanti buoni sconto dal valore massimo di 450 euro a tutti coloro che vorranno “rottamare il proprio smartphone”. Ecco il comunicato ufficiale dell’azienda asiatica che riguarda proprio i consumatori italiani: “I consumatori italiani che hanno deciso di acquistare uno dei nuovi smartphone Samsung durante il periodo di prenotazione – dalle ore 18.30 del 25 febbraio al 15 marzo – potranno ora accedere al programma di Supervalutazione, che offrirà loro la possibilità di restituire il proprio smartphone usato ottenendo fino a 450 euro di contributo. Inoltre, tutti coloro che hanno prenotato Galaxy S9 o S9 Plus entro il 7 marzo, potranno riceverlo a partire da una settimana prima della data ufficiale di arrivo sul mercato. Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti samsung.it/promozioni o www.samsungmembers.it/prenotazionegalaxys9“.

I Galaxy S9 ed S9 Plus saranno inoltre i primi dispositivi Android con le animoji, le animazioni facciali. Utilizzando la nuova funzione Intelligent Scan della fotocamera frontale, Galaxy S9 creerà una scansione tridimensionale del volto dell’utilizzatore per poi realizzare appunto una versione animata caricaturale da collocare in vari contesti. Ovviamente le animoji una volta create potranno essere condivise sui principali social e app di messaggistica che supportano le GIF, come Telegram, Messenger e WhatsApp. Nella pagina successiva le caratteristiche principali. […]