Galaxy S9 e S9 Plus: svelata foto del nuovo caricatore wireless / Data di uscita, rumors e prezzo

Galaxy S9 e S9 Plus, pubblicato il progetto del nuovo caricatore degli smartphone: tutti i dettagli

Galaxy S9 e S9 Plus: svelata la foto del nuovo caricatore wireless / Data di uscita, rumors e prezzo

Proseguono i rumors intorno ai nuovi Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, in uscita tra pochi giorni. Il portale Android World ha pubblicato una foto esclusiva di un accessorio importante che riguarda gli smartphone della casa sudcoreana: il caricatore wireless.

Il nuovo caricatore wireless EP-N5100 avrà la stessa forma di quello dei predecessori S8, ma sarà più sottile e piatto. É stata poi aggiunta un’altra zona di ricarica alle due già previste, con le tre prese totali (massimo 15 watt per una carica a 12 V /2,1 A) disposte in verticale per permettere la carica in diverse posizioni dello smartphone. Confermato il funzionamento di un solo punto di ricarica alla volta e la presenza di una ventola per abbassare i valori della temperatura del caricatore se dovesse surriscaldarsi troppo. Il costo del nuovo caricatore wireless dovrebbe essere di circa 75 euro e il prodotto sarà disponibile sia in nero che in bianco. Questo prodotto si aggiunge ad un’altra grande innovazione targata Samsung: il DeX Pad, il rivoluzionario accessorio opzionale che permetterà ai Galaxy S9 e S9 Plus di essere collegati a monitor esterni per farli funzionare come semplici pc. Per essere sempre all’avanguardia e sfidare ancora una volta il colosso Apple. Nella pagina successiva caratteristiche, data di uscita e prezzo dei Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus. […]