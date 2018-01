Galaxy S9 e S9 Plus, non si andrà oltre i 6 GB di RAM? Rumors caratteristiche, data uscita e prezzo

Le ultime indiscrezioni, intanto, comfernano alcune delle caratteristiche di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. In particolare sappiamo che la dotazione RAM dovrebbe essere da 4 GB per la versione base, 6 GB per quella Plus. In molti si sarebbero aspettati lo sfondamento della “soglia psicologica” dei 6 GB di RAM, ma le notizie in tal senso non sono confortanti: bisognerà ancora attendere per avere uno smartphone Samsung dotato di 8 GB di RAM. Novità anche per quanto riguarda la fotocamera posteriore: i sensori degli smartphone, infatti, potranno variare l’apertura del diaframma da un valore massimo di f/1.5 ad uno minimo di f/2.4. Ricordiamo, infine, che la variante Plus dovrebbe essere dotata di doppia fotocamera.