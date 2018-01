Galaxy S9 e S9 Plus, svelato il design? Rumors uscita, caratteristiche e il prezzo

Le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+: svelato il design, le ultime news sulla scheda tecnica e la data della presentazione ufficiale

Galaxy S9 e S9 Plus, svelato il design? Rumors uscita, caratteristiche e prezzo – Come saranno Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus? La curiosità degli utenti a proposito del prossimo top di gamma di casa Samsung è sicuramente tanta e le ultime indiscrezioni provano ad eliminare qualche dubbio in tal senso. Una premessa: coloro che si aspettano un design rivoluzionario potrebbero rimanere delusi.

Nelle ultime ore, infatti, sono apparse sul web alcune immagini rendering degli smartphone. Stando a questi ultimi avvistamenti, Samsung avrebbe deciso per Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus di non discostarsi troppo dalle scelte fatte in precedenza. Le immagini, infatti, mostrano la parte frontale del dispositivo, quasi completamente occupata dal display e con i due sensori fotografici posti in alto. Non è stata ancora mostrata la scocca posteriore, che a questo punto immaginiamo molto simile a quella del Galaxy S8, contenente fotocamera e sensore per le impronte digitali.