Galaxy S9 e S9 Plus, nuovo colore nel design? Rumors uscita, scheda tecnica e prezzo Samsung – L’attesa è tutta per loro: Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono pronti per essere presentati al pubblico. La curiosità degli utenti è al massimo: ma come saranno questi nuovi top di gamma? Le indiscrezioni che circolano sono tante e quasi tutti sembrano confermare che il design non sarà rivoluzionato.

Dal punto di vista estetico, i rumors diffusi in rete riguardano la presenza di una vasta gamma di colori con la novità de viola non esistente in precedenza. Tale indizio è ulteriormente confermato dal fatto che riferimenti a questa possibilità erano stati diffusi durante la commercializzazione del precedente smartphone, ad indicare che non si era riusciti ad introdurla ma l’idea rimaneva stabile per essere sviluppata in futuro. Oltre alla novità del color viola, per il resto si prevede l’usuale presenza della colorazione Nera e di quella Gold sempre più diffusa da qualche anno a questa parte, oltre che ad una possibile nuova tonalità di Blue, una fusione tra i precedenti Coral Blue e Deep Blue e, infine, la già confermata gradazione Artic Silver ad effetto specchio.