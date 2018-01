Galaxy S9, i più economici in Cina / Data uscita, caratteristiche e prezzo

Galaxy S9: data di uscita, caratteristiche e prezzo – La data di presentazione del Samsung Galaxy S9 è già di dominio pubblico da qualche settimana: il top di gamma del colosso coreano sarà svelato a Barcellona, in occasione del Mobile World Congress (26 febbraio – 1 marzo). Ora, grazie al leakster Evan Blass, conosciamo anche le presunte date di commercializzazione: il 1° marzo sarebbe il giorno del pre-order, il 16 marzo quello della vendita ufficiale su scaffali e negozi online. I Galaxy S9 base saranno dotati di batterie da 3000 mAh, mentre gli S9 Plus avranno in dotazione batterie da 3500 mAh. Confermati lo schermo QHD+ Super AMOLED da 5,8″, sistema operativo Android 8.0, fotocamera posteriore con apertura variabile tra f/1.5 e 2.4 (non dual camera), fotocamera interna da 8 MP, super slow motion, ricarica wireless, speaker stereo e auricolari targati AKG, scanner dell’iride e certificazione IP68 di resistenza ad acqua e polvere. Per quanto riguarda il modello S9, il prezzo in Europa non dovrebbe superare gli 800 euro; per l’S9 Plus, invece, sarebbe di circa 900 euro.