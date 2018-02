Galaxy S9 e S9 Plus, gli ultimo modelli della gamma S di Samsung?

Galaxy S9, l’ultimo della gamma S: in arrivo la versione X? | Rumors, caratteristiche e prezzo – L’indiscrezione ha del clamoroso, e arriva a pochi giorni dalla presentazione del Galaxy S9 e S9 Plus del 25 febbraio al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Secondo le ultime dicerie, S9 ed S9 Plus corrono il serio rischio di rappresentare, in maniera assoluta e definitiva, gli ultimi esponenti della gamma S di Samsung. Qualora le indiscrezioni dovessero andare a confermarsi nella realtà, sarà indispensabile adoperarsi nel tentativo di capire le vere motivazioni che potrebbero spingere il produttore a conseguire un simile cambio di marcia, a scapito di un più che glorioso passato. In molti attribuiscono l’eventualità all’ormai prossimo arrivo di Samsung Galaxy X. Stiamo parlando del prossimo smartphone Samsung pieghevole della storia che, alla luce dei fatti, potrebbe nel concreto dar vita alla successiva gamma X, in sostituzione della gamma S a cui metterebbero fine proprio Galaxy S9 ed S9+. Il motivo potrebbe essere puramente di marketing. Apple ha scelto iPhone X per festeggiare i dieci anni dal primo iPhone, mentre Samsung potrebbe scegliere Galaxy X solo per indicare il decimo smartphone della serie. Il produttore coreano potrebbe anche conservare il nome per i modelli futuri, aggiungendo solo l’anno, ad esempio Galaxy X (2020). Si tratta ovviamente di ipotesi che non possono essere confermate. Basti pensare che Galaxy X era finora il nome dello smartphone pieghevole.[…]