Galaxy S9 e S9 Plus, 43 milioni di smartphone venduti nel 2018 | Data di uscita, prezzo e caratteristiche

Manca sempre meno all’uscita di Galaxy S9 ed S9 Plus: ormai è questi0ne di giorni per la vendita libera dei rivoluzionari smartphone della casa coreana, sugli scaffali a partire dal 16 marzo 2018. Intanto iniziano ad arrivare i primi dati sui risultati dei nuovi Galaxy: stando a quanto riportato dalla rivista The Bell, l’azienda dovrebbe spedire ben 43 milioni di prodotti ai suoi clienti. Il che significa che nel 2018 sarebbero stati venduti quasi 45 milioni di Galaxy s9 ed S9 Plus, numeri che risolleverebbero un 2017 in cui le pre-vendite sono state in calo del 30% rispetto a quando uscì l’S8.

I Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus sono tra l’altro gli smartphone Android più veloci di sempre. A dare la palma di “Flash Android Smartphones” ad S9 e S9 Plus è stato Tom’s Guide, che ha effettuato dei test speciali ottenendo dei sorprendenti risultati. Il sito di hi-tech, un’autentica istituzione in fatto di nuove tecnologie, ha infatti messo a confronto le prestazioni degli ultimi modelli Samsung con quelle di iPhone X, Galaxy Note 8, Huawei Mate Pro e Google Pixel 2 XL. Al termine di prove su processore, reparto grafico (compresi apertura e caricamento giochi), codifica file video e molto altro è emerso che i Galaxy S9 ed S9 Plus rappresentano il top assoluto sul mercato, con il punteggio in performances di 8,295 contro il 6,784 di Huawei Mate 10 Pro, il 6,564 del predecessore Galaxy Note 8 e il 6,282 del Google Pixel 2 XL. Un primato che però vale solo per Android: al top resta sempre il rivale Apple, con un iPhone X che si conferma lo smartphone migliore e più veloce al mondo (punteggio 10,357). Nella pagina successiva caratteristiche e prezzo dei nuovi smartphone. […]