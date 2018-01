Galaxy S9, il portale Reddit pubblica uno scatto esclusivo sulla scatola

Galaxy S9, svelata la confezione originale / Data di presentazione e prezzo

Una foto galeotta apparsa sul web svela un dettaglio importante dei nuovi Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus: la confezione originale con tanto di specifiche tecniche. Un particolare in più che rende sempre più piacevole, per gli appassionati, l’attesa per l’uscita del nuovo prodotto di punta della casa coreana.

Lo scatto pubblicato da Reddit presenta il solito look total black e una confezione praticamente identica a quella del predecessore S8. Tutto confermato poi per quanto riguarda le indiscrezioni sui dettagli degli S9: schermo QHD+ Super AMOLED da 5,8″, fotocamera posteriore con apertura variabile tra f/1.5 e 2.4 (non dual camera), fotocamera interna da 8 MP, super slow motion, ricarica wireless, speaker stereo e auricolari targati AKG, scanner dell’iride, memoria interna da 64 GB con 4 GB di Ram (nella foto specifica, che è di un Samsung S9 base) e certificazione IP68 di resistenza ad acqua e polvere. Il Samsung Galaxy S9 è dotato di sistema operativo Android 8.0, utilizzerà certamente il nuovo SoC di Samsung, Exynos 9810, e utilizzerà la seconda versione dell’assistente digitale Bixby.