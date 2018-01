Galaxy S9, svelati i dettagli sulle batterie / Data presentazione, confezione originale e prezzo

Galaxy S9: data di presentazione, confezione originale e prezzo – Il Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà tra il 26 febbraio e il 1° marzo prossimi, sarà la sede in cui verranno lanciati i nuovi smartphone Galaxy S9 ed S9 Plus. La presentazione ufficiale dei nuovi prodotti dovrebbe avvenire il 25 febbraio. É stata svelata nei giorni scorsi anche la confezione originale dei prodotti, in look total black con specifiche bianche sul retro. Per quanto riguarda il modello S9, il prezzo non dovrebbe superare gli 800 euro; per l’S9 Plus, invece, circa 900 euro.