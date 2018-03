Galaxy S9 e S9 Plus, test resistenza alle cadute: ecco i sorprendenti risultati / Caratteristiche, prezzo e colori ufficiali

Di seguito le caratteristiche principali dei due nuovi smartphone Samsung: il Galaxy S9 ha un display Super Amoled da 5.8 pollici con risoluzione QHD+. Per quanto riguarda il processore, in Italia (e in Europa) è dotato di Exynos 9810 octa-core. Mali G-72 la scheda grafica. La fotocamera posteriore ha un sensore da 12 megapixel con apertura variabile, mentre quella anteriore è da 8 megapixel. Batteria da 3.000 mAh, 4 GB di RAM e sistema operativo Android 8.0 Oreo (con opzione per l’aggiornamento ad 8.1). Tre le colorazioni per l’Italia (nero, blu e porpora), tre i tagli di memoria: 65, 128 e 256 GB. Lo smartphone è disponibile per la vendita al prezzo di 899 euro.

Il Galaxy S9 Plus, invece, è dotato di display da 6.2 pollici, anche in questo caso Super AMOLED con risoluzione QHD+. Le differenze con il suo fratello minore stanno nella fotocamera (in questo caso doppio sensore, con il secondo che sarà dotato di zoom ottico), nella batteria (3.500 mAh) e nella RAM (6 GB). Cambia, ovviamente, anche il prezzo: per acquistare la versione Plus del top di gamma di casa Samsung bisognerà spendere 999 euro.