Samsung Galaxy S9, uscita anticipata. Rumors su jack audio e comparto fotocamera

Samsung Galaxy S9 rumors: Processore Snapdragon 845 (per l’Europa Exynos 9810) con 4 GB di RAM, (6 GB di RAM per la versione Plus) e 64 GB di memoria interna. Lo scanner di impronte digitali dovrebbe essere posto sotto la fotocamera sul retro e non più a fianco (troppo scomodo). Ancora incertezze sulla dotazione di una doppia fotocamera per entrambi le varianti, è probabile che possa essere adotatta solo dall’S9 Plus. C’è una remota possibilità che la versione del sistema operativo sia l’Android Oreo. La fotocamera anteriore non dovrebbe essere utilizzata per il riconoscimento del volto. I sensori del comparto fotocamera saranno migliori dei precedenti, con una qualità dell’immagine ancora superiore.

Corre voce di una nuova tecnologia PCB per la scheda madre degli smartphone Galaxy S9 e S9 Plus, che consentirà ai produttori di aggiungere livelli addizionali di componenti senza aumentare lo spessore finale. Lo spazio recuperato dovrebbe essere investito proprio per creare spazio alla batteria per una autonomia superiore, forse nell’ordine dei 4000mAh. E’ presto per parlare di prezzi, ma potrebbe esserci un lieve aumento rispetto ai modelli S8.