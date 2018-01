Ghiacci artici in ritiro: massimo pericolo per gli orsi. Gli studi sono allarmanti

Ghiacci artici in ritiro: massimo pericolo per gli orsi. – Il crescente aumento delle temperature e restringimento dei ghiacciai stanno mettendo sempre più a dura prova la sopravvivenza degli orsi polari. La situazione non è per nulla rosea ed allarmi vengono costantemente lanciati dagli esperti e dai numerosi studi. Gli scienziati pensano che potrebbero esserci più orsi polari in Russia che in qualsiasi altro luogo, ma vivono in zone remote e non si sa bene quale sia l’esatta situazione. Il ritiro dei ghiacci artici costringe gli orsi a nuotare molto di più per cacciare le foche. In questo modo gli orsi risultano più esposti ai predatori che tendono a cacciare sempre più a nord, a causa del ritiro dei ghiacci. […]