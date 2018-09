Gli scienziati non hanno dubbi: c’è del ghiaccio sulla Luna. Ecco cosa è stato scoperto. Prove inequivocabili

Gli scienziati non hanno dubbi: c’è del ghiaccio sulla Luna. Ecco cosa è stato scoperto – Ulteriori prove inequivocabili della presenza di ghiaccio sulla superficie della Luna sono state effettuate recentemente da un gruppo di scienziati. La notizia non è certo nuova, perchè da tempo si parla di possibili forme di ghiaccio presenti sulla superficie della Luna ma in tal senso sono stati fatti ulteriori passi avanti e la scienza è sempre più convinta. “Per la prima volta abbiamo la prova definitiva”, ha spiegato Shuai Li dell’università Hawaiana di geofisica e planetologia, secondo cui il ghiaccio sulla Luna, è situato principalmente nelle ombre freddissime dei crateri nelle zone polari. […]