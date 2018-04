Gmail cambia, scopriamo le nuove funzioni: 5 le novità

Sono 5 le nuove funzioni di Gmail.

Gmail cambia, scopriamo le nuove funzioni

E’ in arrivo la nuova Gmail. Le novità più importanti, riguardano l’intelligenza artificiale per distinguere i messaggi più importanti, le mail che si autocancellano, il passcode. Cambierà anche la grafica. L’interfaccia di Gmail sarà più vicina ai canoni estetici degli smartphone. La disposizione dei vari elementi rimarrà invariata, saranno però disponibili tre modalità di visualizzazione tra cui scegliere. La versione predefinita (di default), mette in evidenza nell’elenco delle email ricevute una serie di icone, per accorgersi più facilmente dell’esistenza di allegati, rispondere più velocemente o archiviare una singola email. La versione Comfortable, è caratterizzata da una vista più compatta, senza icone aggiuntive. L’altra versione, si chiama Compact, è più compatta ed essenziale.

Gmail avrà un accesso più rapido verso applicazioni come Calendar, Hangouts, Drive e Documenti, per velocizzare il passaggio dal programma di posta elettronica a tutti i servizi gratuiti di Google. La nuova Gmail permetterà di rispondere rapidamente ai messaggi di posta in entrata, grazie alla nuova funzione Smart Reply. Questa possibilità già era presente nella versione mobile, ma ora Google ha pensato di renderla disponibile anche nella versione per browser. […]