Ecco alcuni consigli tecnici su come usare il gioco God of War che è stato reso disponibile nella versione per Playstation 4.

God Of War, disponibile per Playstation 4: come usare parry e impiegare la Furia di Sparta

Gof of War è finalmente sbarcato sul mercato nella nuova versione disponile anche la Playstation 4 e 4 Pro. In questo articolo vi sveleremo alcune caratteristiche del gioco che vi potranno dare una mano concreta per fronteggiare a dovere i pericoli di Midgard. In particolare vi daremo alcuni utili ragguagli su come effettuare un parry e come sfruttare a dovere la ‘Furia di Sparta’ oltre a come salvare in manuale il gioco.

Se premiamo L1, Kratos brandirà lo scudo per difendersi dagli attacchi nemici. Ciò che si dovrà cercare di attuare per riuscire a difendersi al meglio è il cosidetto parry, detto anche la parata perfetta. Se premiamo L1, proprio nel momento in cui viene sferrato l’attacco nemico, Kratos eseguirà un movimento rapido con lo scudo in grado di neutralizzare il colpo del nostro nemico, stordendolo. In questo modo verremo messi nella condizione di contrattaccare efficacemente. Padroneggiare il parry è estremamente impegnativo ma è la chiave tattica vincente per andare avanti nel gioco. In determinate fasi di God of War, padroneggiare questa tecnica ci sarà di grande aiuto anche quando avremo di fronte nemici consistenti.

Il parry va tentato solamente quando la luce che brilla, nell’atto degli attacchi nemici, si colora di giallo. In presenza della luce rossa, l’attacco non sarà parabile e deve, invece, essere schivato. E’ proprio la scelta del momento giusto, la parte più difficile.

Come e quando usare la Furia di Sparta in God of War:

La Furia di Sparta può essere condensata in quella rabbia che ci rende quasi invincibili e che consentirà allo spartano di attaccare mortalmente chiunque si ponga davanti. La Furia di Sparta andrebbe sempre usata quando stiamo per morire. In questo modo potremo cercare di rimanere ancora in vita e fare fuori il maggior numero di nemici prima della perdita di potenza. Nella pagina successiva potete leggere come salvare manualmente le fasi di gioco di God of War. [….]