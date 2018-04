Google è al lavoro su Chat, la nuova funzione di messaggistica che manderà in pensione gli sms

Google, arriva Chat: sostituirà gli sms

Chat sostituirà gli sms tradizionali. Questa l’idea del colosso Google che starebbe lavorando a un nuovo sistema di messaggistica che manderebbe, di conseguenza, in pensione gli ormai vecchi messaggini di testo. Sono lontani ormai i tempi in cui tra ragazzi e non solo si mandavano centinaia di sms al giorno: con l’avvento di app come WhatsApp e Telegram l’invio dei messaggi testuali è calato di un bel po’. E Google ha in mente il “colpo di grazia”. Appunto, Chat.

Stando a quanto riportato da The Verge, Chat si baserebbe sulla tecnologia che intende sostituire gli sms con funzionalità avanzate, come ad esempio quelle presenti su iMessage di casa Apple. Come funziona? In modo molto semplice: Chat verrebbe integrato nella funzione Messaggi di Android e sarà reso funzionante attraverso una semplice sincronizzazione (tramite SIM se si ha un telefono con scheda telefonica, tramite semplice connessione Internet se non la si possiede). Chi avrà un telefono che supporterà la versione standard di Chat visualizzerà il messaggio ricevuto nella sua versione più completa con contenuti alternativi e di arricchimento al testo, altrimenti si visualizzerà un sms tradizionale. Una bella novità da tenere d’occhio nei prossimi mesi!