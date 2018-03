Google Home sta per invadere i mercati italiani, potrà essere acquistato nei migliori negozi di elettronica.

Google Home sbarca in Italia: grazie agli altoparlanti direzionali obbedirà ai comandi

Google Home, sta finalmente per arrivare anche in Italia. Si tratta del rivoluzionario altoparlante intelligente creato da Google che può anche trasformarsi in una sorta di maggiordomo digitale con comandi vocali. Nei migliori negozi di elettronica potrà essere anche acquistato Google Home Mini, la versione miniaturizzata con caratteristiche pressoché uguali. Si tratta di smart speaker che si potranno connettere alla nostra rete domestica mediante Wi-Fi in modo tale da rimanere costantemente connessi a internet.

In questo modo saranno in grado di ricevere i nostri comandi vocali attraverso gli altoparlanti direzionali in dotazione. Gli speaker sono integrati con l’assistente digitale di Google, quello che già viene installato negli smartphone Android e che si attiva con la parola ‘magica’ “Ok Google”.

Google Home è in grado anche di offrire un suono sorprendente. Il suo design audio realizzato con sistemi sofisticati e intelligenti include un altoparlante a lunga escursione integrato che consente di poter ascoltare suoni dai toni alti cristallini e ad alta fedeltà che vengono riprodotti in streaming mediante Wi-Fi. Attraverso il comando “Ok Google” , il dispositivo potrà interagire con l’utente mentre si ascolta la musica o si stanno svolgendo altre attività. […..]