Da Google in arrivo una nuova app di messaggistica molto simile agli sms che farà concorrenza a iMessage di Apple.

Google sta studiando un nuovo sistema per inviare messaggi per Android

Google sta studiando un nuovo sistema per inviare messaggi da Android. In passato, l’azienda che gestisce il più noto motore di ricerca, ha cercato di approntare nuovi sistemi in grado di comunicare con altri dispositivi senza mai riuscire a raggiungere l’obiettivo. Adesso sta provando a creare un protocollo molto somigliante ai vecchi Sms.

Il protocollo in questione si chiama Rich Communication Services (Rcs) ed è stato sviluppato dalla Gsm Association che Google sta promuovendo tra gli operatori per sfidare apertamente l’app di messaggistica di Apple, iMessage. Nell’intento di Google ci sarebbe solo la diffusione della tecnologia di trasmissione, mentre l’integrazione spetterà agli sviluppatori e agli operatori.

Il protocollo verrà chiamato semplicemente “Chat” e sarà una sorta di evoluzione dell’Sms, di cui tuttavia non avrà caratteristiche in comune, al di fuori del poter inviare messaggi. Sarà un sistema che verrà reso disponibile già dal prossimo anno, e che sarà in grado di inviare emoticons, immagini a piena risoluzione e spunte, nel solco di quanto già avviene su WhatsApp. Nel momento in cui due telefoni compatibili con questa tecnologia comunicano fra loro sono in grado di utilizzare le funzionalità previste dal protocollo. Se questo non avviene, il messaggio viene omunque convertito in Sms e inviato tramite lGsm. Il nuovo sistema di comunicazione tramite messaggi approntato da Google funzionerà solo tramite connessione dati, a differenza di quanto avviene per gli sms. […]