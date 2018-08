Google Telefono, l’app che blocca le chiamate dei call center TIM, Vodafone, Wind e Tre | I dettagli della nuova funzione

Google Telefono, ecco l’app contro i call-center di TIM, Vodafone, Wind e Tre – Chiaramente, come accade per tutte le applicazioni, anche ‘Google Telefono’ non è infallibile e, anche nel caso in cui abbiate attivato il filtro per evitare di ricevere le telefonate dei call center, questo potrebbe non funzionare nella maniera corretta, con gli utenti che continueranno a ricevere quel tipo di telefonate. Nel caso in cui l’app non funzioni in maniera corretta, è possibile segnalare il problema agli sviluppatori che cercheranno di trovare una soluzione per porvi rimedio.